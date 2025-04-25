Рыболов поймал рыбу рекордных размеров, поцеловал ее и остался без титула

В США рыболов отпустил рыбу рекордных размеров и остался без титула рекордсмена

В американском штате Вирджиния рыболов поймал полосатого окуня рекордных размеров, но не стал регистрировать достижение, чтобы сохранить рыбе жизнь. Об этом сообщает издание MetroNews.

Полосатый окунь весом 10,6 килограмма попался Джеффу Хаббарду, рыбачившему с лодки на озере Чероки в Теннесси. Он приманил его на живца в глубокой части водоема, затем забросил удочку с искусственной приманкой и после примерно 30 минут борьбы вытащил рыбу из воды.

После взвешивания Хаббард понял, что без труда побьет рекорд штата, составлявший 10,51 килограмма. Но для регистрации достижения требовалось время, а окунь был с икрой. Рыболов не хотел губить рыбу, ждущую приплода, поэтому решил пожертвовать титулом рекордсмена. «Сделал фото, поцеловал ее в голову и бросил в воду, — вспоминает он. — Она ударила хвостом и окатила меня водой — будто дала понять: "Отпусти, хватит меня щупать уже"».

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница из Австралии выловила огромного тунца и побила сразу три рекорда, включая мировой. Ее улов весил 125 килограммов.

