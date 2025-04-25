«Самый красивый» аристократ Европы развелся с российской графиней после двух лет брака

Эрцгерцог Александр Австрийский развелся с графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич

Брак эрцгерцога Александра Австрийского, которого называли «самым красивым» аристократом Европы и наследницы российских дворян, графини Наташи Румянцофф-Пашкевич, не продержался и двух лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Александр и Наташа сыграли свадьбу в сентябре 2023 года. На церемонию съехался высший свет всей Европы, включая двух действующих монархов: люксембургского Великого герцога Анри и бельгийскую королеву Матильду.

Как утверждает источник Daily Mail, спустя всего полтора года отношения эрцгерцога и графини ухудшились до такой степени, что они решили жить по отдельности. Позднее они развелись, и Наташа снова взяла девичью фамилию Румянцофф.

Александр — младший сын эрцгерцога Карла Кристиана Австрийского, чьим дедом был последний император Австро-Венгрии Карл, и Марии Астрид Люксембургского — старшей сестры люксембургского Великого герцога Анри. В 1970-е годы пресса считала Марию Астрид вероятной невестой британского принца Чарльза (сейчас он занимает британский престол и зовется не Чарльзом, а Карлом III).

Наташа — дочь графа Николаса Пьера Румянцофф-Пашкевич и графини Мари Румянцофф-Пашкевич.

Ранее сообщалось, что в Италии дорожная полиция разоблачила женщину, которая выдавала себя за императрицу. Она сумела обмануть итальянских аристократов, которым представлялась как наследница рода Глодени.