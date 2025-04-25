Шойгу анонсировал предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности

Шойгу: Совбез готовит корректировку Стратегии нацбезопасности России

Совет Безопасности готовит корректировки к Стратегии национальной безопасности России. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

«Аппаратом Совета безопасности осуществляется подготовка предложений по внесению в Стратегию дополнений и коррективов, уточнению содержащихся в ней задач», — сказал Шойгу.

В работе по корректировке документа, по его словам, участвует созданный в декабре 2024 года научно-экспертный совет, который занимается глубокой научной проработкой проблем обеспечения национальной безопасности. Складывающиеся реалии требуют практически ежедневного принятия решений, добавил Шойгу.

Он пояснил, что стратегия нацбезопасности входит в стратегическое планирование, которое представляет собой комплекс организационных мероприятий, направленных на определение долгосрочных и стратегических целей России и путей их достижения.

Ранее Шойгу заявлял, что ввод миротворцев на исторические территории России может привести к Третьей мировой войне. Он также допустил возобновление Россией ядерных испытаний в случае, если аналогично поступят и США.