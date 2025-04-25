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07:37, 25 апреля 2025Силовые структуры

Шойгу раскрыл число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Шойгу: По делу о теракте в «Крокусе» выявили и задержали 45 человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российские спецслужбы в рамках расследования дела о теракте в «Крокус сити холле» выявили и задержали 45 человек. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«Российскими спецслужбами выявлено и задержано 45 лиц, причастных к совершению этого теракта», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что военная разведка Украины активно задействует членов террористических организаций и мигрантов, которым всячески помогает в подготовке и совершении резонансных атак.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

Позднее террористы рассказали, что изначально планировали совершение терактов на Красной площади и в московской синагоге.

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