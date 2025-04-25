Стармер озвучил сроки прекращения огня на Украине

Telegraph: Стармер полагает, что режим прекращения огня на Украине введут к лету

Режим прекращения огня в зоне конфликта на Украине могут ввести к лету. Такие предположительные сроки озвучил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Telegraph.

Политик также подчеркнул, что выступает против идеи о временном прекращении огня. Он мотивировал свою позицию опасениями, что это «оставит России возможность вернуться в будущем».

Кроме того, Стармер вновь призвал Соединенные Штаты предоставить гарантии безопасности британским и иным западным силам, размещенным на Украине для наблюдения за мирными процессами, чего американский лидер Дональд Трамп пока не пообещал публично.

Ранее британский премьер раскритиковал идею о том, что Европа должна проводить независимую от США политику в отношении Украины. По его мнению, именно подход, основанный на НАТО, позволил государствам жить в мире.