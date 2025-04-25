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14:17, 25 апреля 2025Силовые структуры

Треш-блогер устроил дебош в российском метро и попал под следствие

В Петербурге полиция задержала треш-блогера за дебош в метро
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Полиция заметила видеоролик, на котором молодые люди выпивают в метро и пристают к пассажирам между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского-1». Было возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Сотрудникам удалось поймать основного участника дебоша. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области. Еще двое 15-летних фигурантов установлены, приняты меры к их задержанию.

Ранее в Туле треш-блогер разбил бутылку о голову девушки.

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