Треш-блогер устроил дебош в российском метро и попал под следствие

В Санкт-Петербурге полиция задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
Полиция заметила видеоролик, на котором молодые люди выпивают в метро и пристают к пассажирам между станциями «Лиговский проспект» и «Площадь Александра Невского-1». Было возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.
Сотрудникам удалось поймать основного участника дебоша. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области. Еще двое 15-летних фигурантов установлены, приняты меры к их задержанию.
Ранее в Туле треш-блогер разбил бутылку о голову девушки.