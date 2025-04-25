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16:29, 25 апреля 2025Бывший СССР

Украина предостерегла иностранные войска от участия в параде в Москве на 9 Мая

МИД Украины предостерег иностранные войска от участия в параде в Москве на 9 Мая
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предостерег иностранные войска от участия в военном параде в Москве на 9 Мая. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом — а это, кстати, не только россияне — это не имеет, по нашему мнению», — сказал Тихий.

Ранее Тихий заявил, что Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях. «Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно держаться этого диалога, иметь обмен позициями, обмен мнениями — дипломатично, не через СМИ», — заявил дипломат.

До этого на Украине анонсировали продление военного положения после российского Дня Победы.

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