Украина предостерегла иностранные войска от участия в параде в Москве на 9 Мая

МИД Украины предостерег иностранные войска от участия в параде в Москве на 9 Мая

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий предостерег иностранные войска от участия в военном параде в Москве на 9 Мая. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Ничего общего с чествованием подвига победителей над нацизмом — а это, кстати, не только россияне — это не имеет, по нашему мнению», — сказал Тихий.

Ранее Тихий заявил, что Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях. «Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно держаться этого диалога, иметь обмен позициями, обмен мнениями — дипломатично, не через СМИ», — заявил дипломат.

До этого на Украине анонсировали продление военного положения после российского Дня Победы.