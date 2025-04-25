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12:10, 25 апреля 2025Мир

Посол США возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Посол США Трейси прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Посол США в России Линн Трейси прибыла на возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были приглашены все аккредитованные в Москве послы иностранных государств.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что американские власти согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи советских и американских войск на реке Эльбе в апреле 1945 года.

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