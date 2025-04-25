Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:28, 25 апреля 2025Россия

В части населенных пунктов Владимирской области сняли режим ЧС

В 11 населенных пунктах Владимирской области сняли режим ЧС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Никонов / РИА Новости

В 11 населенных пунктах Владимирской области сняли режим ЧС, введенный ранее из-за взрывов на складах с боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Киржачского района.

«Отменен режим ЧС в населенных пунктах: поселке Мирный, поселке Першино, деревне Храпки, деревнях Грибаново, Дубки, участок Мележи, деревне Дворищи, деревне Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки"», — говорится в сообщении.

Режим ЧС на поселке Барсово будет оставаться до особого распоряжения, добавили в пресс-службе администрации.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Ранее стало известно, что в районе места ЧП нормализовалась ситуация после взрыва боеприпасов. Вечером 23 апреля предприятия уже смогли возобновить свою работу, 24 апреля дети пошли в образовательные учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

    Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

    В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

    В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

    Генсек ООН отказался посетить празднование 80-летия Победы в Москве

    Акулы растерзали снимавшего их на видео дайвера

    Сексолог объяснила пользу мастурбации в отношениях

    В Стамбуле произошло новое землетрясение

    Окружение Порошенко объяснило причины иска его жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости