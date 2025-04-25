В части населенных пунктов Владимирской области сняли режим ЧС

В 11 населенных пунктах Владимирской области сняли режим ЧС

В 11 населенных пунктах Владимирской области сняли режим ЧС, введенный ранее из-за взрывов на складах с боеприпасами. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Киржачского района.

«Отменен режим ЧС в населенных пунктах: поселке Мирный, поселке Першино, деревне Храпки, деревнях Грибаново, Дубки, участок Мележи, деревне Дворищи, деревне Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки"», — говорится в сообщении.

Режим ЧС на поселке Барсово будет оставаться до особого распоряжения, добавили в пресс-службе администрации.

Возгорание и взрыв на складе боеприпасов на территории воинской части во Владимирской области произошли вечером во вторник, 22 апреля. Согласно заявлению Минобороны, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

Ранее стало известно, что в районе места ЧП нормализовалась ситуация после взрыва боеприпасов. Вечером 23 апреля предприятия уже смогли возобновить свою работу, 24 апреля дети пошли в образовательные учреждения.