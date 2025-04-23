Власти сообщили о нормализации ситуации после взрыва боеприпасов во Владимирской области

Губернатор Авдеев: ситуацию в Киржачском районе постепенно удается нормализовать

Ситуацию в Киржачском районе Владимирской области постепенно удается нормализовать. Об этом говорится в заявлении губернатора региона Александра Авдеева в его Telegram-канале после вечернего заседания оперштаба в Киржаче.

По его словам, предприятия уже могут возобновить работу с 22:00 по местному времени. 24 апреля дети пойдут в школы и детские сады.

В пунктах временного размещения (ПВР) остаются жители Барсово, Дубков, СНТ «Дубки», «Мирный» и «Звездный», в этих населенных пунктах дежурит полиция, не допуская каких-либо противоправных действий. Остальные эвакуированные граждане могут возвращаться домой.

В целях безопасности остается закрытым участок автодороги Киржач-Дубки.

Взрыв во Владимирской области произошел вечером во вторник, 22 апреля. В Минобороны уточняли, что в регионе зафиксировали возгорание с последующей детонацией на территории воинской части. По неофициальным данным, пострадали 10 человек. Во Владимирской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из зоны близ ЧП эвакуировали сотни человек.