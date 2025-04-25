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07:40, 25 апреля 2025Мир

В Германии заявили о возможных последствиях предложения Трампа по Крыму

BZ: Предложение Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Предложение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о признании Крыма российским может расколоть НАТО. Об этом написала газета Berliner Zeitung.

«НАТО также предстоит испытание на прочность. Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании аннексии Крыма противоречит новым планам США», — сказано в статье.

Журналисты также написали, что предстоящий саммит альянса должен был быть посвящен расходам на оборону, но теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины. Сообщается, что из-за политики Трампа по Украине ЕС оказался в тупике. С одной стороны — стремление продолжать оказывать поддержку Киеву, с другой — сохранить лояльность Вашингтону.

Ранее Дональд Трамп заявил, что вернуть полуостров Украине будет очень сложно, так как Крым вошел в состав России при бывшем президенте США Бараке Обаме. Кроме того, политик также ответил на вопрос о том, должен ли Киев пойти на территориальные уступки. По его мнению, «это зависит от территорий».

До этого Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ признать Крым российской территорией, поскольку подобные заявления вредят мирным переговорам.

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