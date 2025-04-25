Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:41, 25 апреля 2025Бывший СССР

В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

Дубинский: Украина может рухнуть через полгода
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале не согласился с прогнозом президента США Дональда Трампа о том, что Украина рухнет через три года в случае отказа украинского лидера Владимира Зеленского от мира.

Он назвал слова американского политика «крайне оптимистичным прогнозом», который основан на «лживой статистике» украинского офиса президента. «Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода», — сказал Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией. «Ситуация на Украине плачевна — он может заключить мир, а может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

    Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

    Названа дата свадьбы Дины Авериной

    На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

    В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

    В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

    Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

    Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

    Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости