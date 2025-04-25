В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

Дубинский: Украина может рухнуть через полгода

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале не согласился с прогнозом президента США Дональда Трампа о том, что Украина рухнет через три года в случае отказа украинского лидера Владимира Зеленского от мира.

Он назвал слова американского политика «крайне оптимистичным прогнозом», который основан на «лживой статистике» украинского офиса президента. «Если Зеленский откажется от мира, то страну мы потеряем максимум через полгода», — сказал Дубинский.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский рискует потерять контроль над страной, если не пойдет на заключение мирного соглашения с Россией. «Ситуация на Украине плачевна — он может заключить мир, а может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну», — подчеркнул политик.

