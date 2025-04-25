Иванников: ВСУ атакуют Белгородскую область, чтобы показать свою дееспособность

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгородскую область, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский смог показать Западу свою дееспособность, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

«Зеленский пытается доказать западным хозяевам дееспособность своего режима и армии и не находит ничего лучшего, как послать солдат в безумный террористический набег на территорию Белгородской области», — объяснил эксперт. Кроме того, Иванников объяснил атаки ВСУ способом «компенсировать свое поражение» в Курской области.

25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил «еще об одном трагическом дне» для региона. Он рассказал, что два человека стали жертвами атаки беспилотника.