Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгородскую область, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский смог показать Западу свою дееспособность, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.
«Зеленский пытается доказать западным хозяевам дееспособность своего режима и армии и не находит ничего лучшего, как послать солдат в безумный террористический набег на территорию Белгородской области», — объяснил эксперт. Кроме того, Иванников объяснил атаки ВСУ способом «компенсировать свое поражение» в Курской области.
25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил «еще об одном трагическом дне» для региона. Он рассказал, что два человека стали жертвами атаки беспилотника.