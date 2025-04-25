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22:58, 25 апреля 2025Россия

В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

Иванников: ВСУ атакуют Белгородскую область, чтобы показать свою дееспособность
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Белгородскую область, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский смог показать Западу свою дееспособность, заявил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

«Зеленский пытается доказать западным хозяевам дееспособность своего режима и армии и не находит ничего лучшего, как послать солдат в безумный террористический набег на территорию Белгородской области», — объяснил эксперт. Кроме того, Иванников объяснил атаки ВСУ способом «компенсировать свое поражение» в Курской области.

25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил «еще об одном трагическом дне» для региона. Он рассказал, что два человека стали жертвами атаки беспилотника.

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