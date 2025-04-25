В России простились с погибшим в зоне СВО военкором

В Пскове прошло прощание с военкором «Звезды» Никитой Гольдиным

В Пскове прошло прощание с военным корреспондентом телеканала «Звезда» Никитой Гольдиным, погибшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в воинском храме Александра Невского, сообщает агентство.

Журналиста похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Муровицы Псковского района, говорится в сообщении. Отмечается, что венки на могилу Гольдина прислали президент России Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов.

О смерти военкора «Звезды» стало известно 24 апреля. Сообщалось, что 22 апреля у журналиста остановилось сердце.

24 марта сообщалось, что Гольдин был тяжело ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертвами этого удара ВСУ стали корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.