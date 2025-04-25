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00:32, 25 апреля 2025Мир

В России сообщили о визите Уиткоффа в Москву

Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Москву
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву в ночь на 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Win/Win».

«Только что в Москву прибыл Стив Уиткофф», — говорится в сообщении.

Другие подробности визита в данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что Путин и Уиткофф могут встретиться в Москве 25 апреля. Предыдущие переговоры российского президента и спецпосланника американского лидера прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшаяся встреча стала очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.

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