В России сообщили о визите Уиткоффа в Москву

Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву в ночь на 25 апреля. Об этом сообщил Telegram-канал «Win/Win».

«Только что в Москву прибыл Стив Уиткофф», — говорится в сообщении.

Другие подробности визита в данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что Путин и Уиткофф могут встретиться в Москве 25 апреля. Предыдущие переговоры российского президента и спецпосланника американского лидера прошли 11 апреля в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшаяся встреча стала очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.