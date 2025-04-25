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07:24, 25 апреля 2025Экономика

В России выросли продажи одного напитка

«Ъ»: Продажи кофе на вынос в РФ выросли на 11 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На 11 процентов в годовом выражении выросли в России продажи кофе на вынос. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

В то же время средний чек увеличился на 12 процентов, до 197 рублей. В премиальных сетях повышение дошло до 310 рубля.

Отмечается, что причиной такой ценовой динамики стала ситуация в Бразилии и Вьетнаме. Из-за неурожая в этих двух странах биржевые цены на необжаренный кофе поползли вверх. Например, бразильская арабика поднялась до четырех долларов за фунт, хотя в прошлом году речь шла о 2-2,4 доллара.

Что касается потребления данного напитка в России, то оно сохраняется на невысоком уровне. Если в Европе и США оно доходит до пяти-семи килограмм на человека, то в РФ соответствующий показатель равен полутора килограммам.

В начале апреля появился прогноз о 40-процентном подорожании кофе в России в 2025 году. Это станет результатом засухи, с которой столкнулись бразильские производители. Кроме того, скажутся растущие издержки на логистику, дисбаланс глобального спроса и предложения и истощение запасов.

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