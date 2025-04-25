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07:19, 25 апреля 2025Россия

В России заявили о многочисленных провокациях со стороны Зеленского

Эксперт Древаль: Зеленский делает все, чтобы Украина перестала существовать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nina Liashonok / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и его команда делают все для того, чтобы Украина перестала существовать. С таким заявлением выступил глава Российского общества «Знание» Максим Древаль, пишет РИА Новости.

«Все, чем занимается последние 10 лет украинский режим, — провоцирует Россию. Однако, как показывает время, это не идет на пользу в первую очередь самой Украине», — уточнил эксперт.

При этом Древаль добавил, что работа киевского режима не соответствует интересам украинцев. По его словам, огромное количество украинцев за подвиги во время Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. Однако Киев пытается навязать своему обществу новых «героев», посетовал эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что целью Владимира Зеленского является ликвидация украинской государственности. По его словам, политик желает уничтожить юридическую структуру Украины, чтобы впоследствии «не нести ни перед кем никакой ответственности».

До этого Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский является военным преступником и, отказываясь от переговоров, угрожает уничтожить страну.

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