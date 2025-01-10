Дубинский: Зеленский угрожает уничтожить Украину, отказываясь от переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником и, отказываясь от переговоров, угрожает уничтожить страну. Такое заявление сделал находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Заставляя батальоны воевать без людей и оружия, он пытается воззвать к чувству справедливости европейских бюрократов и вызвать сострадание у простых европейцев», — написал нардеп.

По его словам, Зеленский «взял в заложники» всю Украину при помощи территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), угрожая ее уничтожить, если не будут выполнены его условия.

«Психопат, военный и государственный преступник, который для сохранения Украины немедленно должен уйти», — заключил украинский депутат.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет продлить конфликт, пытаясь снова обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом вопрос о членстве в НАТО.