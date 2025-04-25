Депутат Чепа: России не стоит реагировать на мнение президента Литвы

Такие страны, как Украина, Польша, Литва и подобные им европейские государства, пытаются разыграть русофобскую карту, но на самом деле уходят в никуда, считает депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта и остановить Россию силой. Он также добавил, что Литва продолжит поддерживать Украину, несмотря ни на что.

По словам депутата, такие европейские политики, как Гитанас Науседа, являются абсолютно пустыми и глупыми людьми, которые не понимают сути происходящего сегодня в мире. Чепа подчеркнул, что глава Литвы находится на задворках мировой истории, однако пытается представлять из себя важную персону.

«Нечего России реагировать на мнение придурков», — заключил парламентарий.

Ранее Литва заявила, что укрепит инфраструктуру на границе с Россией, у Калининградской области. Сообщается, что на это потратят 16 миллионов евро.