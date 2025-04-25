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04:24, 25 апреля 2025Мир

В США назвали невыполнимые требования Зеленского

Экс-полковник Дэвис: Зеленский подставляет Трампа, выдвигая ряд требований
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский подставляет американского президента Дональда Трампа, выдвигая невыполнимые требования в ответ на мирный план главы Белого дома. Таким мнением поделился бывший полковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Он оторван от реальности. Своими требованиями он подставляет Трампа», — посетовал эксперт. Дэвис также назвал действия Зеленского «сумасшествием».

При этом, продолжил отставной подполковник, отвергая любые мирные инициативы, украинский лидер никогда не предлагает альтернативные варианты, кроме тех, которые не имеют ничего общего с реальным положением его страны.

Так, Зеленский хочет сохранить все территории, хочет, чтобы Россия ушла, не хочет никаких ограничений для своего правительства и армии, резюмировал Дэвис.

Ранее в Госдуме заявили, что Владимир Зеленский снова срывает переговоры, выдвигая свои нереалистичные требования. Было указано, что политик торгуется за власть и выдвигает свои «территориальные условия», далекие от реалий.

2 апреля депутат Рады Александр Дубинский заявил, что до ухода Владимира Зеленского из политики осталось 120 дней. До этого Дубинский прокомментировал одно требование Зеленского к президенту США Дональду Трампу.

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