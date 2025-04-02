Дубинский: Зеленский исчезнет из украинской политики через 120 дней

До ухода президента Украины Владимира Зеленского из политики осталось 120 дней. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Новый счетчик! Считаю, что Зеленский исчезнет из политической системы Украины в течение (максимум) 120 дней. Начинаем считать. До исчезновения Зелебобика — 120 дней», — предрек он.

Прежде Дубинский прокомментировал одно требование Зеленского к президенту США Дональду Трампу. «Зеленский потребовал членство в НАТО в обмен на подписание сделки о минералах. А ведь недавно тот же Зеленский говорил, что меняет на НАТО свой уход с поста президента», — написал депутат.

Ранее Зеленского предупредили о безвыходном положении из-за сделки с США по редкоземельным металлам. Утверждается, что соглашение на сделку подорвет политическую карьеру Зеленского и его образ в глазах граждан как человека, обещающего полный суверенитет их государства.