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21:11, 2 апреля 2025Бывший СССР

На Украине прокомментировали одно требование Зеленского к Трампу

Дубинский: Зеленский хочет членства Украины в НАТО в обмен на ресурсы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от американского коллеги Дональда Трампа членства Киева в НАТО в обмен на подписание сделки по редкоземельным металлам. Об этом в своем Telegram-канале заявил обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Интересное заявление Трампа: якобы Зеленский потребовал членство в НАТО в обмен на подписание сделки о минералах. А ведь недавно тот же Зеленский говорил, что меняет на НАТО свой уход с поста президента», — написал он.

По его словам, «любой школьник» может составить простое уравнение: если членству в НАТО равняется как договор о ресурсах, так и уход Зеленского, то, соответственно, заключение договора равняется уходу Зеленского с поста президента. «То есть, должен подписать, и [свалить]», — заключил Дубинский.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трамп верит в возможность совершить с Россией много хороших дел. При этом он заметил, что сам Трамп не является «агентом Кремля, отрабатывающим кремлевскую методичку».

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