В США рассказали о серьезной проблеме бомбардировщика B-21

19FortyFive: Затраты на бомбардировщик B-21 оказались чрезвычайно высокими

Первоначальные затраты на программу создания стратегического бомбардировщика B-21 Raider для Военно-воздушных сил (ВВС) США оказались чрезвычайно высокими. О серьезной проблеме самолета рассказали в публикации 19FortyFive.

Отмечается, что прибыль компании Northrop Grumman сокращается из-за нового самолета. «Производство бомбардировщика-невидимки обходится дорого, и в результате чистая прибыль компании в прошлом квартале сократилась на 49 процентов. В 2024 году Northrop потеряла на этой программе 1,2 миллиарда долларов. Однако теперь уже слишком поздно поворачивать назад», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что военные хотят получить 100 самолетов, а некоторые представители ВВС призывают построить 145 бомбардировщиков.

Исполнительный директор Northrop Grumman Кэти Уорден рассказала, что убытки в размере 477 миллионов долларов в первом квартале 2025 года связаны с более высокими затратами на производство. Она отметила, что в технологический процесс внесли изменения для повышения темпов производства.

Ранее в апреле издание The Aviationist писало, что ВВС США готовы принять на вооружение бомбардировщик B-21 где-то в «середине 2020-х годов». Первые самолеты планируют отправить на авиабазу Эллсворт.