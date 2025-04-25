В заднем проходе пенсионера обнаружили улыбающееся лицо

Врачи извлекли из заднего прохода 62-летнего мужчины детскую игрушку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Пенсионер обратился в больницу с жалобами на сильную боль в заднем проходе, вызванную инородным телом. Осмотр подтвердил, что в его прямой кишке застрял прозрачный шар диаметром 6,5 сантиметров с красной жидкостью внутри. Шар с двух сторон украшали желтые улыбающиеся лица. Как он оказался в заднем проходе, не уточняется.

Хирургического вмешательства удалось избежать. Врачи под общим наркозом при помощи скальпеля надрезали шар и выпустили из него воздух и жидкость. После этого он существенно уменьшился в размерах, и его смогли вытащить при помощи щипцов.

Ранее сообщалось, что нетрезвый житель Непала вставил себе стакан в задний проход и в течение трех дней мучился от боли. Чтобы его извлечь, понадобилось хирургическое вскрытие брюшной полости.