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23:43, 25 апреля 2025Мир

Военкор рассказал о «политическом ударе» по Трампу со стороны Зеленского из-за Крыма

Поддубный: Зеленский наносит «политический удар» по Трампу из-за Крыма
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Украина продолжает наносить удары дронами по Крыму, показывая, что Киев никогда не пойдет на признание полуострова российским, заявил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его мнению, таким образом президент Украины Владимир Зеленский наносит «политический удар» по американскому лидеру Дональду Трампу, который «допускает признание изменившегося статуса» Крыма. «Киевский режим сознательно идет на ухудшение и без того уже шатких отношений с США», — считает Поддубный.

25 апреля Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. При этом политик заявил, что, хоть у страны нет достаточного оружия, чтобы «отвоевать Крым», у Киева «есть возможности дипломатические».

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