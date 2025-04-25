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05:45, 25 апреля 2025Мир

Военный эксперт высказался насчет плана Трампа по Украине

RS: Украина и Европа не могут не согласиться с планом Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украина и Евросоюз (ЕС) не могут не согласиться с планом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написал военный эксперт Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.

«Украинцы и европейцы были бы безумцами, если бы отвергли этот план наотрез, как предполагают первоначальные заявления», — сказано в статье.

Как считает автор, отрицание этой инициативы не сможет изменить ход конфликта. Членство в НАТО и возвращение утраченных территорий — это практически невыполнимые задачи для Киева.

Ранее в Белом доме рассказали, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет добиться не только частичного, но и полного прекращения огня на Украине. В свою очередь, в ЦРУ отметили, что Трамп стремится завершить конфликт на Украине на таких условиях, которые позволят остановить его навсегда.

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