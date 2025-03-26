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00:32, 26 марта 2025Мир

Директор ЦРУ обозначил планы Трампа по завершению конфликта на Украине

Рэтклифф: Трамп стремится навсегда остановить конфликт на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп стремится завершить конфликт на Украине на таких условиях, которые позволят остановить его навсегда. Планы американского лидера обозначил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф, его выступление транслировал телеканал C-SPAN-3.

Он отметил, что в случае успеха мирных переговоров их результатами будут недовольны обе стороны, так как они не достигнут своих максимальных целей. При этом Рэтклифф подчеркнул, что украинцы будут готовы «драться голыми руками», если их не устроят условия мира.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что делегации России и США на прошедших переговорах в Эр-Рияде прежде всего обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.

В свою очередь, в Госдепе рассказали, что переговоры РФ и Штатов были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. В Вашингтоне уточнили, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

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