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00:44, 20 марта 2025Мир

Планы Трампа по прекращению огня на Украине раскрыли

Левитт: Трамп хочет добиться полного прекращения огня на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет добиться не только частичного, но и полного прекращения огня на Украине. Планы американского лидера раскрыла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Сейчас у нас частичное прекращение огня. Но президент отправляет своих высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — сказала Левитт.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

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