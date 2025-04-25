Врач перечислил полезные весенние привычки

Невролог Мартынов: Весной нужно завести привычку больше гулять

Весной стоит завести новые ритуалы для поддержания здоровья, считает врач-невролог Владимир Мартынов. Полезные весенние привычки он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам Мартынова, когда на улице теплеет, а световой день увеличивается, можно начать больше гулять, проводить больше времени на солнце. «Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — объяснил врач.

Кроме того, невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, а также пить достаточно воды. Помимо этого, Мартынов посоветовал отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю зависимость от экранов, уделять время физической активности.

Ранее Мартынов назвал критический возраст для отказа от алкоголя. По его мнению, чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо пересмотреть свое отношение к спиртным напиткам после 50 лет.