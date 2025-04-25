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18:35, 25 апреля 2025Забота о себе

Врач перечислил полезные весенние привычки

Невролог Мартынов: Весной нужно завести привычку больше гулять
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Весной стоит завести новые ритуалы для поддержания здоровья, считает врач-невролог Владимир Мартынов. Полезные весенние привычки он перечислил в беседе с РИА Новости.

По словам Мартынова, когда на улице теплеет, а световой день увеличивается, можно начать больше гулять, проводить больше времени на солнце. «Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — объяснил врач.

Кроме того, невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, а также пить достаточно воды. Помимо этого, Мартынов посоветовал отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю зависимость от экранов, уделять время физической активности.

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Ранее Мартынов назвал критический возраст для отказа от алкоголя. По его мнению, чтобы сохранить здоровье, человеку необходимо пересмотреть свое отношение к спиртным напиткам после 50 лет.

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