ВС России поразили командный пункт 47-ой ОМБр ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России поразили командный пункт воевавшей в Курской области 47-ой отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены», — заявил собеседник агентства.

Как сообщается, подразделения группировки «Север» нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и реактивной системы залпового «Торнадо-М». Потери ВСУ составили 18 единиц техники и 75 человек личного состава, в том числе более 20 украинских офицеров.

Ранее Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», заявил о ликвидации подразделений 47-ой ОМБр на границе России. Отмечается, что в украинских соцсетях по запросу «Дємідовка» появляются публикации о пропавших без вести военнослужащих ВСУ.