Зеленский исключил возвращение Крыма Украине с помощью оружия

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность возвращения Крыма в состав страны. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия и исключил такой сценарий развития событий.

«Я согласен с Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. «Ленты.ру») оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — признал украинский лидер на пресс-конференции в Киеве.

Глава Украины добавил, что страна испытывает нехватку не только оружия, но и людей. Вооруженные силы Украины испытывают дефицит личного состава, заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня. По его словам, Украина готова к диалогу в любом формате.