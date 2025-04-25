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14:05, 25 апреля 2025Культура

Земфире предрекли возвращение в Россию

Манукян заявил, что певица Земфира надеется на возвращение в Россию
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) надеется, что ей удастся вернуться в Россию. Таким мнением в беседе с «Абзацем» поделился общественный деятель и блогер Вадим Манукян.

Общественник считает, что после окончания специальной военной операции (СВО) все иноагенты, не находящиеся под уголовным преследованием, попытаются вернуться на родину. «Земфира в последнее время перестала поддерживать Украину на своих концертах. По всей видимости, она надеется на возвращение», — предположил Манукян.

Известно, что в 2024 году Земфира пыталась обжаловать в Верховном суде отказ исключить ее из реестра иноагентов. Комментируя жалобу артистки, депутат Государственной Думы Александр Шолохов заявил, что оснований для ее исключения из списка не существует.

По мнению Вадима Манукяна, в Россию захочет вернуться и рок-группа «Би-2», из всех участников которой иноагентом является только Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). «Я слабо верю в то, что с него снимут статус, но участники группы могут его бросить ради заработков», — отметил общественник.

Ранее сообщалось, что с популярного рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) попросили снять статус иноагента. С таким предложением общественное движение «Зов народа» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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