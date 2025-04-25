Жена Порошенко подала в суд на супруга

Жена Порошенко подала в суд иск против супруга о разделе имущества

Жена экс-президента Украины, лидера фракции партии «Европейская солидарность» в Верховной Раде Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) Марина подала в суд иск против супруга о разделе имущества. Об этом со ссылкой на данные суда сообщает издание «Украинские новости».

«Марина Порошенко обратилась в суд 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов. Дело подсудно Крыжопольскому районному суду Винницкой области, куда и был подан иск», — говорится в сообщении. Отмечается, что дело будет рассмотрено 29 апреля.

Петр Порошенко попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в феврале 2025 года. В рамках имеющихся ограничений бывшему главе государства запрещено совершать различные торговые операции и выводить деньги за рубеж.

Ранее Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказался приостанавливать введенные против Порошенко санкции, чтобы он мог оплатить налоги. Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко предположила, что против него также могут возбудить дело о неуплате налогов.