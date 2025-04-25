Жена продюсера Бардаша призналась во лжи из-за травли на Украине

Жена продюсера Бардаша Елизавета заявила, что соврала о разводе из-за травли

Супруга известного украинского продюсера Юрия Бардаша, известного по группе «Грибы», Елизавета рассказала, почему ей пришлось сделать заявление о разрыве с мужем. Об этом она сообщила в интервью «Газете.Ru».

По словам солистки группы «Кай и Гетера», ей пришлось соврать о разводе с Юрием из-за жесткой травли со стороны украинских пользователей и коллег. На самом же деле, пара все еще вместе и даже не думает о разводе.

«Разрыва не было, я всегда была со своим мужем заодно. Бывает, когда все окружение, все знакомые против тебя. Юра объявил, что он за русских и за Россию, попросил меня написать, что мы расходимся, чтобы принять весь удар на себя», — призналась Елизавета.

Бардаш добавила, что Юрий хотел уберечь ее с их годовалой дочерью.

«Муж оказался прав. Люди радовались распаду нашей семьи, но через три месяца мы воссоединились, стали еще крепче. Теперь понимаю, какое непростое время пережили и какой поступок совершил Юра. Он огнеупорный, горжусь», — добавила певица.

Ранее стало известно, что переехавший в Россию продюсер групп Quest Pistols, «Грибы» и «Нервы» Юрий Бардаш рассказал, как на Украине изменилось отношение жителей к действующей власти.