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06:49, 26 апреля 2025Экономика

Аналитик спрогнозировал резкое падение рубля на майских праздниках

Аналитик Антонов: Доллар на майских праздниках может вырасти до 89,5 рубля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Аналитик Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал, что рубль может столкнуться с резким падением на майских праздниках 2025 года из-за снижения ликвидности и ряда внешних факторов.

«На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80,00–89,50 рублей», — отметил эксперт. Он добавил, что курс евро может составить 90,85–98,00 рубля, а юаня — 10,70–11,50 рубля.

Отмечается, что ожидаемый пик налоговых выплат, который наступает 28 апреля, обычно способствует укреплению рубля. Однако в нынешних условиях этот эффект может быть менее заметным.

Эксперт предполагает, что из-за майских праздников и особенностей торгового календаря Московской биржи на валютном рынке может наблюдаться повышенная волатильность, а влияние налогового периода ослабнет.

Ранее старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко заявила, что ослабление рубля будет носить долгосрочный характер на фоне ожидаемого снижения цен на основные экспортные товары РФ, включая нефть. При таком раскладе курс доллара может пробить отметку в 100 рублей к началу осени 2025 года, предупредила эксперт.

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