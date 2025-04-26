Блогерша побывала в Мексике и развеяла пугающие россиян мифы о стране

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и развеяла основные мифы о стране, пугающие соотечественников. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянка отметила, что Мексика — это не один сплошной картель. По ее словам, 99 процентов местных жителей занимаются обычными вещами: работают, учатся, катают тако и мечтают уехать в отпуск на Карибы.

Во-вторых, Ершова рассказала, что на самом деле в Мексике на улицах не стреляют каждые пять минут. «В нормальных районах максимум, что вы услышите на улице, — это шум мариачи и продавца тамале, а не очереди из автомата», — пояснила она.

Путешественница также опровергла популярное мнение, что все мексиканцы якобы пьют текилу с утра до вечера. «Правда в том, что большинство мексиканцев не пьют в принципе. Или пьют аккуратно, по праздникам. А самые яростные любители "опрокинуть чарку" — это, простите, скорее туристы из России, чем сами мексиканцы», — заметила автор публикации.

Кроме того, Ершова призналась, что в этой латиноамериканской стране никто не собирается продавать белых туристов на органы. Наоборот, к ним относятся вежливо в надежде, что они купят «побольше магнитиков и пончиков».

Еще один распространенный миф — что в Мексике невозможно выжить без испанского. «В Канкуне, на побережье и в крупных городах английский вполне нормальный. Иногда даже лучше, чем в некоторых аэропортах России», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о страхе мексиканцев перед одной особенностью жизни в России. По ее словам, они боятся туда ехать из-за слишком сурового климата.