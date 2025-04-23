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05:36, 23 апреля 2025Путешествия

Блогерша рассказала о страхе мексиканцев перед одной особенностью жизни в России

Алина Черненко

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о страхе местных жителей перед одной особенностью жизни в России. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что мексиканцы просто обожают Россию. «Наш флаг? Вешать бы над кроватью! Наш шоколад? Лучший на свете! [Президент России Владимир] Путин? Уважают до мурашек. Русские девушки? Ах, это вообще отдельная песня — любование без границ», — пояснила она.

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Несмотря на это, ехать в Россию жители Мексики боятся из-за местного климата. «Вчера показала прогноз погоды в своем городе, там как раз была нулевая температура, так как у нас уже была ночь. И этим я очередной раз напугала свою знакомую, которая вроде и любит Россию, но никогда туда не поедет при всем уважении», — поделилась путешественница.

По словам Ершовой, жители латиноамериканской страны уверены, что в России холодно всегда. «Если ты родился русским, значит ты с детства обнимался с сосулькой и пил чай, чтобы не превратиться в ледышку», — поиронизировала автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала дома в Мексике фразой «русской хозяйке это не понравится». Россиянку удивило, что там нет подоконников и занавесок.

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