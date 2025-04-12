Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 12 апреля 2025Путешествия

Блогерша описала дома в Мексике фразой «русской хозяйке это не понравится»

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала местные дома фразой «русской хозяйке это не понравится». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации обратила внимание на привычку мексиканцев везде класть кафель. «Выглядит красиво, но холодно и скользко. Особенно по утрам, когда босиком выходишь из спальни — ощущения как на ледяном катке», — пожаловалась она.

Материалы по теме:
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
«Они так живут?» Туалет с дыркой в полу и спальня без кровати. Чем россиян поражает, как люди живут в других странах?
6 ноября 2024
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

Во-вторых, в мексиканских домах нет подоконников и занавесок. «Куда ставить цветы, книги, чашку чая, свою пятую точку? Русская душа этого не понимает. Зато мексиканцам все равно: у них просто нет привычки украшать окна», — пояснила россиянка.

Третья особенность, на которую обратила внимание Ершова, — отсутствие смесителей во многих домах. Вместо этого для холодной и горячей воды используются отдельные краны. «Иногда горячей воды в принципе нет. Тогда греешь ведро и моешься по старинке, поливая себя ковшиком», — посетовала блогерша.

Путешественница также рассказала, что мексиканцы используют вместо привычных россиянам шкафов-купе и комодов открытые вешалки. Кроме того, они не вешают на окна москитные сетки, устанавливают на крышах огромные водонагреватели и часто не делают розетки в ванных комнатах.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала особенности жизни в Мексике, похожие на российские. По ее словам, соотечественники всю жизнь сравнивают себя с Западом, а мексиканцы — с США.

    Обсудить
    Последние новости

    В крушении украинского F-16 заподозрили собственные силы ПВО

    На Украине под санкции попали бывшие соратники Януковича

    Гашек сделал заявление о русских корнях Гретцки

    Блогерша описала дома в Мексике фразой «русской хозяйке это не понравится»

    Турции передали список атак Украины на энергообъекты России во время моратория

    Лавров объяснил традицией отсутствие письменного отказа НАТО от расширения на восток

    Российская авиация ударила по военному авиапредприятию и гидропорту на Украине

    Зеленский подтвердил уничтожение украинского F-16

    Лавров оценил позицию США по Украине

    Сын Никаса Сафронова рассказал о выполнении неожиданной предсмертной просьбы Паши Техника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше