Дело художника Конашенка о теракте в «Крокусе» поступило в суд

Дело автора постов о «Крокусе» Конашенка поступило в военный суд Петербурга

Уголовное дело автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка (включен в России в реестр террористов и экстремистов) об оправдании терроризма поступило в Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в отношении Конашенка Николая Владимировича по части 2 статьи 205.2 УК РФ поступило в суд», — сказали в инстанции.

Конашенок обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в «Крокусе».

27 марта суд в Петербурге арестовал художника на время расследования по делу об оправдании терроризма. Мужчина пробудет в СИЗО до 25 мая.

