Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 26 апреля 2025Россия

Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Герасимов: ВС России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, видео опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

«Продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины», — подчеркнул глава Генштаба.

Герасимов сообщил о разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области и рассказал о продвижении в приграничье Сумской области. Начальник Генштаба сообщил о взятии ВС России четырех населенных пунктов.

Ранее Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села Поповка в Белгородской области. Генерал добавил, что на данный момент российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил доклад от Герасимова об освобождении Курской области

    Число пострадавших при взрыве в порту Ирана превысило 250 человек

    Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

    Москвичам пообещали заморозки на следующей неделе

    Захарова прокомментировала заявление Герасимова о военных КНДР

    Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села в Белгородской области

    Вероятность неформального саммита по Украине в день похорон Франциска оценили

    Россиянин попытался сбежать из дома по простыням

    Герасимов рассказал о потерях ВСУ в боях в Курской области

    Герасимов заявил о помощи северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости