Герасимов рассказал о продвижении ВС России в Сумской области

Герасимов: ВС России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России контролируют более 90 квадратных километров Сумской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Валерий Герасимов в ходе доклада российскому лидеру Владимиру Путину, видео опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram.

«Продолжается создание зоны безопасности в приграничных районах Сумской области Украины», — подчеркнул глава Генштаба.

Герасимов сообщил о разгроме Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области и рассказал о продвижении в приграничье Сумской области. Начальник Генштаба сообщил о взятии ВС России четырех населенных пунктов.

Ранее Герасимов сообщил об уничтожении ВСУ в районе села Поповка в Белгородской области. Генерал добавил, что на данный момент российские солдаты ведут поиск и ликвидацию отдельных украинских военнослужащих.