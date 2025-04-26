Маск согласился с мнением о Зеленском как о диктаторе

Маск согласился с постом в соцсети Х, в котором Зеленского назвали диктатором

Американский миллиардер и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск косвенно согласился с мнением, что президент Украины Владимир Зеленский соответствует определению диктатора «по любым честным меркам». В своем аккаунте соцсети X он сделал репост записи, в котором украинского лидера назвали диктатором.

В этом посте отмечается, что Зеленский утверждает, что приостановка демократических институтов, включая свободную прессу, была «необходимой мерой военного времени против российской агрессии». При этом автор записи подчеркивает, что украинский лидер начал закрывать критикующие Киев телеканалы без решения суда за год до полномасштабного конфликта с Россией.

«По любым честным меркам он соответствует определению диктатора из учебника — тот, кто подавляет инакомыслие не во имя выживания, а в погоне за бесконтрольной властью», — заключил автор поста. Маск опубликовал данное высказывание у себя на странице, однако не сопроводил его никакими комментариями.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал Зеленского диктатором за преследование оппозиционеров и журналистов. Он также отметил, что на Украине существуют так называемые списки убийств, куда включен и он сам.