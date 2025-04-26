На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

Зинкевич: При ударе по Павлограду уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

При российском ударе по Павлограду была уничтожена база медбатальона «Госпитальеры», заявила его основательница Яна Зинкевич в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уничтожили базу нашего батальона со всем имуществом и техникой, что в ней находилось. Они опять попали в точку в сердце. Перечеркнули десять лет работы тысячи людей», — говорится в публикации.

В феврале РИА Новости заявило, что в Вооруженных силах Украины было создано новое подразделение для «прикрытия» нахождения в их рядах финских наемников. Его назвали Nordic Combat Medics. По данным агенства, оно входило в состав батальона «Госпитальеры».