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00:18, 26 апреля 2025Бывший СССР

На Украине уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»

Зинкевич: При ударе по Павлограду уничтожили базу медбатальона «Госпитальеры»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

При российском ударе по Павлограду была уничтожена база медбатальона «Госпитальеры», заявила его основательница Яна Зинкевич в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уничтожили базу нашего батальона со всем имуществом и техникой, что в ней находилось. Они опять попали в точку в сердце. Перечеркнули десять лет работы тысячи людей», — говорится в публикации.

В феврале РИА Новости заявило, что в Вооруженных силах Украины было создано новое подразделение для «прикрытия» нахождения в их рядах финских наемников. Его назвали Nordic Combat Medics. По данным агенства, оно входило в состав батальона «Госпитальеры».

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