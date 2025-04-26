Россиянам назвали лучшие способы инвестирования сбережений

Финансист Бархота: Банковские депозиты привлекательны для инвестиций

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота проанализировал способы инвестировать в 2025 году. О лучших вариантах вложения средств он рассказал «Ленте.ру».

По мнению эксперта, банковские депозиты продолжают оставаться привлекательным инструментом для инвестиций. Потенциальная доходность вкладов может превысить доходность от инвестиций в акции, учитывая возможность отказа от выплаты дивидендов акционерными обществами, отмечает Бархота. По его данным, в 2025 году банковский депозит может принести более 20% годовых: при размещении 1 миллиона рублей на депозите чистый доход может составить 200 тысяч рублей и более в год.

Однако стремительный рост рынка депозитов подходит к концу, уточняет специалист.

Для минимизации рисков, рекомендуется диверсифицировать часть "безрисковых" вложений, не пренебрегая другими финансовыми инструментами Андрей Бархота финансовый эксперт

Еще одним способом вложения средств могут стать закрытые паевые инвестиционные фонды, так называемые девелоперские ЗПИФы.

«Это инвестиционный инструмент, который только начинает набирать популярность в стране. Инвесторы фонда приобретают паи в фонде, созданном под конкретный жилой комплекс. Далее девелопер продает квартиры в этом проекте, а между инвесторами распределяет прибыль», — объяснил эксперт.

Сами выплаты производятся постепенно, по мере реализации оставшихся лотов согласно графику продаж, добавил он. Ожидаемая доходность по некоторым паям составляла от 17% до 35% годовых, отмечали в MR Analytics, рассказал Бархота.

Говоря об акциях, он отметил, что в ближайшие 4-6 месяцев вложения в этот финансовый инструмент будут наиболее непредсказуемы.

«В этой связи целесообразнее переориентироваться на инструменты с фиксированной доходностью, в первую очередь на замещающие облигации первоклассных эмитентов и длинные рублёвые бумаги компаний с высоким кредитным рейтингом», — считает экономист.

При вложении средств в рекордно растущее золото он призвал учитывать ряд факторов. Во-первых, высокая цена на этот металл может привести к замедлению темпов роста и снижению цен в будущем.

Во-вторых, существуют определенные сложности, связанные с инвестициями в физическое золото. К ним относятся значительный разрыв между ценой покупки и продажи, необходимость правильного хранения и сложности сбыта Андрей Бархота финансовый эксперт

Приобретение долларов с целью заработка на их укреплении по отношению к рублю не является наиболее выгодной стратегией в настоящее время, считает экономист. Даже в случае роста курса доллара до 120 рублей за единицу к концу года, общий прирост его стоимости за весь период составит порядка 18%, поделился своей оценкой Бархота. Кроме того, увеличение стоимости доллара выше 120 рублей даже к концу 2025 года не представляется гарантированным событием.

Он подчеркнул, что предсказание динамики доллара с высокой точностью крайне сложно.

Ранее вице-президент ELS GROUP Андрей Евстифеев рассказал, что россияне начали вкладывать деньги в криптовалюту, золото и серебро.

