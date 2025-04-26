Подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове мигрантов оставили на свободе

Мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове, оставили на свободе

Правоохранители не стали задерживать мигрантов, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки в городе Иваново. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет установлено, есть ли состав преступления в инциденте. «Уголовное дело не возбуждено. В рамках проверки все [участники инцидента] найдены и опрошены», — отметили в Следкоме.

Там подчеркнули, что в рамках проверки никто не был задержан. Представитель ведомства отказался уточнять, написала ли пострадавшая заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Иванове несколько мужчин семь часов насиловали девушку. Позже она была госпитализирована в тяжелом состоянии.