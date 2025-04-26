Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:50, 25 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове мигрантов оставили на свободе

Мигрантов, подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове, оставили на свободе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правоохранители не стали задерживать мигрантов, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки в городе Иваново. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

Как пояснили в ведомстве, проводится доследственная проверка. По ее результатам будет установлено, есть ли состав преступления в инциденте. «Уголовное дело не возбуждено. В рамках проверки все [участники инцидента] найдены и опрошены», — отметили в Следкоме.

Там подчеркнули, что в рамках проверки никто не был задержан. Представитель ведомства отказался уточнять, написала ли пострадавшая заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Иванове несколько мужчин семь часов насиловали девушку. Позже она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

    Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

    Названа дата свадьбы Дины Авериной

    На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

    В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

    В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

    Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

    Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

    Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости