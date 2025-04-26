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21:07, 26 апреля 2025Мир

Политолог объяснил попытки Зеленского сорвать переговоры

Дудаков: Киев хочет сорвать переговоры, поскольку за перемирием последуют выборы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владиимр Зеленский и его команда пытаются сорвать переговоры. Они осознают, что за перемирием в стране должны пройти выборы, объяснил RT политолог Малек Дудаков.

«Пока война длится, они находятся у власти и у них есть возможность осваивать вот те транши, которые поступают Киеву из других стран», — высказался эксперт.

Как указал Дудаков, диалог также торпедируют «европейские ястребы из Парижа и Лондона». Москва же готова к переговорам, добавил политолог.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность к прямому диалогу с Киевом и переговорам по окончанию конфликта без предварительных условий.

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