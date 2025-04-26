Президент Эстонии задал Трампу вопрос об Украине

ERR: Трамп сообщил президенту Эстонии Карису, что решение по Украине близко

Президент Эстонии Алар Карис спросил главу США Дональда Трампа о том, как идет процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает ERR.

Главы государств пообщались после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. По словам Кариса, в ходе беседы он попросил Трампа не отказываться от роли посредника.

«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — рассказал эстонский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что большая часть пунктов сделки по Украине согласована. Он указал, что стороны конфликта должны встретиться на высоком уровне.