Президент Литвы назвал потенциальное признание Крыма бомбой замедленного действия

Президент Науседа назвал возможное признание Крыма бомбой замедленного действия

Если Крым признают российской территорией, то это станет бомбой замедленного действия, которая будет «взрываться и взрываться все время», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова передает LRT.

«Красные линии в этом месте установлены для того, чтобы их не пересекали», — подчеркнул политик. Науседа предложил спросить у Украины, что она думает по этому поводу, ведь она «понесла самые большие потери», ее инфраструктура и экономика разрушены. «Разве они не имеют права очень сильно высказать свое мнение по поводу этих предложений?» — задался вопросом президент.

Ранее Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта на Украине и остановить Россию силой. «Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (...) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — подчеркнул политик.