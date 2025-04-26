Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:12, 26 апреля 2025Бывший СССР

Президент Литвы назвал потенциальное признание Крыма бомбой замедленного действия

Президент Науседа назвал возможное признание Крыма бомбой замедленного действия
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Если Крым признают российской территорией, то это станет бомбой замедленного действия, которая будет «взрываться и взрываться все время», заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его слова передает LRT.

«Красные линии в этом месте установлены для того, чтобы их не пересекали», — подчеркнул политик. Науседа предложил спросить у Украины, что она думает по этому поводу, ведь она «понесла самые большие потери», ее инфраструктура и экономика разрушены. «Разве они не имеют права очень сильно высказать свое мнение по поводу этих предложений?» — задался вопросом президент.

Ранее Науседа призвал перестать использовать слова для урегулирования конфликта на Украине и остановить Россию силой. «Кривой Рог, Харьков, Сумы, а теперь и Киев полыхают. (...) [Россию] не остановить сладкими словами — только силой», — подчеркнул политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хороший день переговоров и встреч». Трамп оценил прогресс в достижении сделки по Украине

    В Совфеде заявили о невозможности Германии стать независимым государством

    Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка покончила с собой

    В России призвали сделать бесплатным посещение военных музеев

    Депутат Рады обвинил Зеленского в нарушении конституции

    В Раде выступили с предложением к России и Белоруссии

    В Британии опубликовали карикатуру с Трампом и Зеленским

    Президент Литвы назвал потенциальное признание Крыма бомбой замедленного действия

    Против адвоката Pussy Riot возбудили уголовное дело

    В РФ обвинили Киев в применении тактики выжженной земли в Волчанске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости