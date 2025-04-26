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19:06, 26 апреля 2025Культура

Скончалась озвучивавшая Хрюшу, Степашку и Каркушу актриса

Скончалась актриса Харлап, озвучивавшая Хрюшу, Степашку и Каркушу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Скончалась актриса Светлана Харлап, которая озвучивала персонажей телепередачи «Спокойной ночи малыши!» Хрюшу, Степашку и Каркушу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского государственного академического молодежного театра (РАМТ).

Актриса скончалась в возрасте 84 лет.

«Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. ﻿Светлая память!О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Алексей Веселкин скончался 26 марта в результате продолжительной болезни — он боролся с раком крови. Тело ведущего нашла его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Артисту исполнилось 63 года. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

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