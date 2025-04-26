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10:59, 26 апреля 2025Россия

Снаряд ВСУ попал в дом лыжника Большунова под Брянском

Удар ВСУ пришелся по дому родителей чемпиона Большунова под Брянском
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Телеграм-канал Mash на спорте

Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области оказался разрушен из-за прилета снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По данным канала, жилое здание было уничтожено в результате прямого попадания украинского боеприпаса накануне днем, 25 апреля. Дом был обстрелян осколочным боеприпасом ВОГ, после чего начался пожар. В результате произошедшего постройки полностью выгорели.

Семья лыжника Большунова проживала в селе Подывотье Севского района. Уезжать из дома родственники спортсмена долго отказывались, даже несмотря на продолжающиеся обстрелы местности и попытки бойцов ВСУ зайти в населенный пункт. Согласно предварительной информации, за некоторое время до попадания боеприпаса в дом семья Большунова все же уехала из села.

25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что семья пострадала при ударе ВСУ по селу Дунайка. Там дрон атаковал легковой автомобиль, где находились супруги и их 42-летний сын. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

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