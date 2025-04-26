Суд во Франции признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Nice-Matin: Французский суд признал Россию владельцем церкви и кладбища в Ницце

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс во Франции признал за Россией право владения церковью святых Николая и Александры, а также православным кладбищем Кокад в Ницце. Об этом сообщает газета Nice-Matin.

«С четверга этой светской ассоциации, основанной в 1923 году, грозит выселение. На основании постановления апелляционного суда Экс-ан-Прованса она должна передать ключи от церкви на улице Лоншан, а также русское кладбище Кокад, Кремлю», — говорится в сообщении суда.

Отмечается, что данное решение поставило точку в имущественном споре с Русской православной ассоциацией Ниццы ACOR. Ранее организация управляла этим и несколькими другими объектами.

В марте 2025 года стало известно, что во Франции запретили вещание нескольких российских каналов.